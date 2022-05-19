Жителя Башкирии будут судить за повторную пьяную езду

В Краснокамском районе Башкирии мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В селе Краснохолмский сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 30-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что он находился за рулем пьяным. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
На пьяного водителя завели уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.