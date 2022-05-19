Судебные приставы арестовали один из кирпичных заводов Башкирии

В Аургазинском районе Башкирии судебные приставы арестовали завод по производству керамического кирпича, который состоит из оборудования и и объектов недвижимости. Решение вынес Арбитражный суд МО.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, возбуждено исполнительное производство о взыскании с завода около 230 млн рублей. Должник не исполнил решение суда добровольно и не погасил задолженность перед взыскателем.

В настоящее время производится оценка арестованного имущества, после чего его передадут на принудительную реализацию.