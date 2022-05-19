В Уфе мужчину заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой

В башкирской столице 27-летнего мужчину заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру, ссылаясь на осведомленный источник.
По одной из версий, школьница рассказала своей сестре о том, что познакомилась в интернете с мужчиной, и у них завязались сексуальные отношения. Об этой истории сразу же узнала мама, которая обратилась в полицию.
Через некоторое время школьница стала отрицать, что между ними была интимная связь, якобы она выдумала эту историю, чтобы посмотреть, умеет ли сестра держать секреты.
Пока следователи не смогли допросить подозреваемого. Его несовершеннолетнюю подругу тем временем направили на специальный медицинский осмотр.