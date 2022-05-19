В Уфе мужчину заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой

В башкирской столице 27-летнего мужчину заподозрили в интимной связи с 15-летней девочкой. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру, ссылаясь на осведомленный источник.

По одной из версий, школьница рассказала своей сестре о том, что познакомилась в интернете с мужчиной, и у них завязались сексуальные отношения. Об этой истории сразу же узнала мама, которая обратилась в полицию.