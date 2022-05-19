Сезонной аллергией в Башкирии чаще страдают мужчины

По статистике сезонной аллергией в Башкирии чаще всего страдают мужчины. Данные предоставлены по итогам исследования результатов анализов одного из медицинских центров.

В прошлом году количество пациентов, сдавших анализы на сезонную аллергию, выросло в 1,8 раза, если сравнивать с 2020 годом. Среди мужчин наличие аллергии выявлено у 52%, среди женщин - 38%. В исследовании принимали участие все регионы России.