В Уфе женщина получила травмы, упав с лестницы

Во вторник вечером, 17 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории базы, расположенной на улице Воронежской, 29-летняя женщина получила травмы. на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.