В Уфе женщина получила травмы, упав с лестницы

Во вторник вечером, 17 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории базы, расположенной на улице Воронежской, 29-летняя женщина получила травмы. на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Как сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на осведомленный источник, женщина упала с лестницы с четырехметровой высоты. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшая получила сочетанную травмы. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства случившегося.