В Башкирии в доме обнаружили тело 63-летнего мужчины

Поздней ночью 17 мая в Абзелиловском районе Башкирии в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.
По предварительным данным, тело 63-летнего сельчанина нашли в его доме родственники. Здесь же была обнаружена емкость из-под спиртосодержащего напитка.
Предварительной причиной гибели мужчины послужило отравление алкоголем. В настоящее время проводится судмедэкспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.