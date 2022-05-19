В Башкирии в доме обнаружили тело 63-летнего мужчины

Поздней ночью 17 мая в Абзелиловском районе Башкирии в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.

Фото №1 - В Башкирии в доме обнаружили тело 63-летнего мужчины

По предварительным данным, тело 63-летнего сельчанина нашли в его доме родственники. Здесь же была обнаружена емкость из-под спиртосодержащего напитка.

Предварительной причиной гибели мужчины послужило отравление алкоголем. В настоящее время проводится судмедэкспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

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