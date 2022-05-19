В Уфе мужчину подозревают в причинении смерти сожительнице

33-летнего уфимца подозревают в причинении смерти сожительнице. СУ СКР по Башкирии в отношении него возбудило уголовное дело.

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Ночью 17 мая от одной из больниц Уфы в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 40-летней женщины. По предварительной верчии, смерть наступила в результате ЧМТ.

Проведенными следственно-оперативными мероприятия установлено, что вечером 13 мая 2022 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. После содеянного пара легла спать, однако в последующие дни самочувствие потерпевшей ухудшалось и ночью с 16 на 17 мая сожитель вызвал скорую помощь, женщина была госпитализирована, однако вскоре скончалась.

пресс-служба СУ СКР по РБ

В содеянном подозреваемый сознался. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи проводят комплекс судебных экспертиз. Они уже допросили свидетелей.

Фото: СУ СКР по РБ.

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