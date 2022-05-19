В Уфе мужчину подозревают в причинении смерти сожительнице

Проведенными следственно-оперативными мероприятия установлено, что вечером 13 мая 2022 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. После содеянного пара легла спать, однако в последующие дни самочувствие потерпевшей ухудшалось и ночью с 16 на 17 мая сожитель вызвал скорую помощь, женщина была госпитализирована, однако вскоре скончалась.

пресс-служба СУ СКР по РБ