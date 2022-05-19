В Уфе мужчину подозревают в причинении смерти сожительнице

33-летнего уфимца подозревают в причинении смерти сожительнице. СУ СКР по Башкирии в отношении него возбудило уголовное дело.
Ночью 17 мая от одной из больниц Уфы в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 40-летней женщины. По предварительной верчии, смерть наступила в результате ЧМТ.
В содеянном подозреваемый сознался. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи проводят комплекс судебных экспертиз. Они уже допросили свидетелей.
Фото: СУ СКР по РБ.