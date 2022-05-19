«Постоянно говорил, что убьет его»: жительница Башкирии рассказала о убийстве ее отца пасынком

Он покушался на жизнь моего отца не в первый раз, постоянно говорил, что убьет его. И все из-за дележки обычного деревенского дома, который построил мой папа. Я являюсь прямой наследницей, мне сводный брат тоже не раз угрожал. Я живу с мужем, отдельно от родителей, но если бы в тот момент была в доме, то он и меня бы, наверное, убил. Раушан всегда говорил: «Если дом мне не останется, то я убью… либо сожгу». То есть, он целенаправленно пошел на преступление. Причем никто никогда не поднимал вопрос раздела имущества и, конкретно, этого дома. Я говорила папе: «Напиши заявление в полицию, на всякий случай, чтобы знали об угрозах». Он все откладывал. И маме советовала гнать Раушана в шею, чтобы на работу пошел, за ум взялся, но, увы.

Гульшат Садриева, дочь мужчины