«Постоянно говорил, что убьет его»: жительница Башкирии рассказала о убийстве ее отца пасынком
17 мая в Нуримановском районе Башкирии пьяный 38-летний пасынок расправился со своим 64-летним отчимом. Трагедия произошла в частном доме в деревне Старобирючево. Дочь убитого мужчины рассказала изданию "Башинформ" все подробности трагедии. Они хочет добиться максимального наказания для своего родственника.
Гульшат Садриева рассказала, что Раушан приходился ее отцу пасынком. Он является сыном ее матери от предыдущего брака.
Мой папа Виталий Ермолаев мирно спал, когда Раушан пришел домой в сильнейшем алкогольном опьянении. В три часа ночи он схватил нож и хладнокровно вонзил его в сердце моего отца. В этот момент в доме также спокойно спали моя мама и ребенок сводного брата. Папа даже не смог закричать, а только прижал руку к груди, сказал несколько раз: «Сердце, сердце…». Смерть наступила моментально. Мама вызвала «скорую», полицию. Раушан никуда не ушел, здесь же так и сидел, пьяный. Его из дома вывели полицейские.
Гульшат Садриева, дочь мужчины
Также женщина отметила, что Раушан любит выпить. Он проживал в доме ее родителей, пропивал пособие по ребенку, нигде не работал. Гражданская супруга ушла от него, оставив дочку. Внучкой занимается бабушка.
Он покушался на жизнь моего отца не в первый раз, постоянно говорил, что убьет его. И все из-за дележки обычного деревенского дома, который построил мой папа. Я являюсь прямой наследницей, мне сводный брат тоже не раз угрожал. Я живу с мужем, отдельно от родителей, но если бы в тот момент была в доме, то он и меня бы, наверное, убил. Раушан всегда говорил: «Если дом мне не останется, то я убью… либо сожгу». То есть, он целенаправленно пошел на преступление. Причем никто никогда не поднимал вопрос раздела имущества и, конкретно, этого дома. Я говорила папе: «Напиши заявление в полицию, на всякий случай, чтобы знали об угрозах». Он все откладывал. И маме советовала гнать Раушана в шею, чтобы на работу пошел, за ум взялся, но, увы.
Гульшат Садриева, дочь мужчины
Сейчас семья приходит в себя, думает, как жить дальше. По словам дочери, ее отец был добрым, спокойным человеком, хозяйственным, не конфликтным. Старался для родных — был на пенсии, но продолжал работать.
Я хочу, чтобы Раушану дали максимальный срок. Если пожизненно дадут – я не против. Он морально извел всю нашу семью.
Гульшат Садриева, дочь мужчины
Иглинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ предъявил обвинение 38-летнему жителю Нуримановского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).
Скрываться обвиняемый не стал, дождался следственно-оперативную группу и сознался в содеянном. В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.