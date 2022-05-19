В Башкирии открыт прием заявок на конкурс грантов на поддержку языков народов республики

До трех миллионов может выиграть проект, направленный на сохранение государственных языков и языков народов Башкортостана. Прием заявок на конкурс стартовал в конце апреля. Общая сумма гранта составляет 50 миллионов рублей.
Тематики работ, предполагающих развитие языков, разные – участники выбирают их сами. За годы проведения конкурса победителями стали 72 проекта на сумму 130 миллионов рублей. Заявки принимаются до 30 мая на электронном портале грантыглавы102.рф. Организация участник должна быть зарегистрирована на территории Башкортостана.