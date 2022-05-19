В Башкирии открыт прием заявок на конкурс грантов на поддержку языков народов республики

Не скажу, что мы полностью заполняем среду и мы удовлетворены этим. Конечно же, нет. Есть куда расти. Но эту среду мы начали заполнять, то есть дети начали между собой играть в различные игры, но на своем родном языке. Это отрадно.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике