В Башкирии женщина похитила ювелирные изделия на 5 млн рублей

Суд Салавата вынес приговор местной жительнице за хищение ювелирных изделий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

С декабря 2019 года по ноябрь 2020 года подсудимая, являющаяся администратором ювелирного магазина, присвоила более 60 ювелирных изделий под видом возврата поставщику неликвидного товара.

Кроме того, она похитила из магазина свыше 150 украшений, а также лом ювелирных изделий, скупленный у населения. Похищенное женщина сдала в ломбард, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В результате неправомерных действий компании причинен ущерб в размере более 5,3 млн рублей. пресс-служба прокуратуры Салавата

Свою вину женщина признала. Сотрудники полиции изъяли из ломбарда ювелирные изделия на сумму более 3 млн рублей.