В Башкирии женщина похитила ювелирные изделия на 5 млн рублей

Суд Салавата вынес приговор местной жительнице за хищение ювелирных изделий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.
С декабря 2019 года по ноябрь 2020 года подсудимая, являющаяся администратором ювелирного магазина, присвоила более 60 ювелирных изделий под видом возврата поставщику неликвидного товара.
Свою вину женщина признала. Сотрудники полиции изъяли из ломбарда ювелирные изделия на сумму более 3 млн рублей.
Суд приговорил ее 4 годам лишения свободы с отсрочкой его исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке.