В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин и один пострадал

Сегодня ночью, 19 мая, в селе Кушнаренково произошёл пожар. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 0:13, сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла в жилом бревенчатом доме на улице Раздольной. На место происшествия направились спасатели МЧС и другие экстренные службы.
Пожар был локализован в 0:50. В 1:04 спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении пожара принимали участие 16 человек и 8 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа.
Фото: МЧС по РБ.