В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин и один пострадал

К сожалению, в результате разбора места пожара обнаружены тела двух погибших, ими оказались мужчины 1953 и 1971 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал в ходе самостоятельной эвакуации, после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.