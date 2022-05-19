В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин и один пострадал

Сегодня ночью, 19 мая, в селе Кушнаренково произошёл пожар. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 0:13, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин и один пострадал

Трагедия произошла в жилом бревенчатом доме на улице Раздольной. На место происшествия направились спасатели МЧС и другие экстренные службы.

Пожар был локализован в 0:50. В 1:04 спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении пожара принимали участие 16 человек и 8 единиц техники.

Фото №2 - В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин и один пострадал

К сожалению, в результате разбора места пожара обнаружены тела двух погибших, ими оказались мужчины 1953 и 1971 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал в ходе самостоятельной эвакуации, после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа.

Фото: МЧС по РБ.

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