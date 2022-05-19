В Башкирии 15-летняя девочка попала в реанимацию после аварии

Накануне, 18 мая, в Бирском районе произошла крупная авария. В дорожно-транспортном происшествии пострадала 15-летняя девочка.
Инцидент зафиксирован на 23 км автодороги Бирск-Питяково. 32-летний житель Чувашской республики на «УАЗе» столкнулся с попутным мопедом. Водительница двухколесного транспорта — 15-летняя девочка — получила травмы.
У девочки не было необходимых прав, мотошлема и экипировки. Её экстренно доставили в реанимацию. Предстоит установить причины и детали произошедшего.
Видео: ГИБДД РБ.