В Башкирии 15-летняя девочка попала в реанимацию после аварии

Накануне, 18 мая, в Бирском районе произошла крупная авария. В дорожно-транспортном происшествии пострадала 15-летняя девочка.

Фото №1 - В Башкирии 15-летняя девочка попала в реанимацию после аварии

Инцидент зафиксирован на 23 км автодороги Бирск-Питяково. 32-летний житель Чувашской республики на «УАЗе» столкнулся с попутным мопедом. Водительница двухколесного транспорта — 15-летняя девочка — получила травмы.

У девочки не было необходимых прав, мотошлема и экипировки. Её экстренно доставили в реанимацию. Предстоит установить причины и детали произошедшего.

Видео: ГИБДД РБ. 

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями