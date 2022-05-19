В Башкирии мать погибла в свой день рождения

В Салавате под окнами жилого обнаружили труп женщины. Несчастная получила смертельные травмы при падении с высоты.

Фото №1 - В Башкирии мать погибла в свой день рождения

Как сообщает ИА "Башинформ", погибшая проживала с супругом и детьми в квартире на восьмом этаже. В этот день женщина отмечала свое 36-летие, не обошлось и без алкоголя.

Момент гибели жительницы Салавата попал на камеру видеонаблюдения, на записи слышны жуткие крики мужа женщины. К телу погибшей сразу подбежал случайный свидетель инцидента, но он уже ничем не мог ей помочь.

Органами СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Салавате.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все детали случившегося.

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