В Башкирии мать погибла в свой день рождения

В Салавате под окнами жилого обнаружили труп женщины. Несчастная получила смертельные травмы при падении с высоты.

Как сообщает ИА "Башинформ", погибшая проживала с супругом и детьми в квартире на восьмом этаже. В этот день женщина отмечала свое 36-летие, не обошлось и без алкоголя.