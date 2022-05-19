Стали известны самые высокооплачиваемые профессии для молодых специалистов в Уфе

В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии для молодых специалистов. Рейтинг был подготовлен сервисом «Работа.ру».

Менеджер по продажам морских деликатесов может в Уфе зарабатывать до 100 тысяч рублей. Начинающий специалист по продажам может получить до 80 тысяч рублей.

Курьер доставки писем в Уфе может заработать до 77 тысяч рублей, специалист по продажам в банке - до 45 тысяч рублей.