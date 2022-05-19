В Уфе мужчина несколько раз ударил приятеля ножом и сбежал, закрыв дверь на ключ
В Уфе суд вынес приговор 41-летнему жителю за покушение на убийство. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Подсудимый распивал со своим приятелем спиртные напитки, и в ходе застолья между ними вспыхнул конфликт.
В результате конфликта гость нанес хозяину квартиры несколько ножевых ранений по жизненно важным органам. Желая скрыть следы преступления и избежать ответственности, злоумышленник забрал телефон потерпевшего и покинул жилище, закрыв дверь снаружи на ключ. Очнувшись, пострадавший смог включить компьютер и через социальные сети написал знакомой, которая вызвала сотрудников полиции и скорую помощь.
пресс-служба прокуратуры Калининского района Уфы
Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.