В Башкортостане планируют построить завод по производству соков

В Башкирии планируется строительство завода по производству соков, нектаров и фруктовых безалкогольных напитков с предполагаемым объемом инвестиций 502 млн рублей. Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством торговли и услуг региона, Ферганским и Наманганским отделениями торгово-промышленной палаты Узбекистана и компании «Евразия-Уфа».
Также в республику из Узбекистана будут поставляться свежие и сушеные овощи, специи и бады, а Башкортостан наладит в солнечный регион экспорт муки, макарон, подсолнечного масла и сахара.