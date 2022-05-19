В Башкортостане планируют построить завод по производству соков

В Башкирии планируется строительство завода по производству соков, нектаров и фруктовых безалкогольных напитков с предполагаемым объемом инвестиций 502 млн рублей. Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством торговли и услуг региона, Ферганским и Наманганским отделениями торгово-промышленной палаты Узбекистана и компании «Евразия-Уфа». 

Также в республику из Узбекистана будут поставляться свежие и сушеные овощи,  специи и бады, а Башкортостан  наладит в солнечный регион экспорт муки, макарон, подсолнечного масла и сахара.

На нас вышел инвестор с предложением построить соковый завод. Было потрачено время, чтобы изучить рынок сбыта, чтобы понять, какие есть конкурентные преимущества с учетом того, что Узбекистан является производителем сырья для соков.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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