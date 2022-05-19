В Башкортостане планируют построить завод по производству соков

На нас вышел инвестор с предложением построить соковый завод. Было потрачено время, чтобы изучить рынок сбыта, чтобы понять, какие есть конкурентные преимущества с учетом того, что Узбекистан является производителем сырья для соков.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан