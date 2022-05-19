«Настоящий квест»: жители Уфы страдают из-за отсутствия тротуара

В Уфе жители улицы Самаркандская бьют тревогу из-за отсутствия тротуара. Горожане боятся, что рано или поздно здесь кого-нибудь собьёт машина.
До ближайшей остановки для жителей улицы Самаркандской рукой подать, но ногами не пройти. А все из-за отсутствия комфортного и безопасного тротуара. Утром и вечером дорога для местных превращается в своего рода аттракцион. Зимой здесь нужно огибать сугробы, весной приходится стараться не увязнуть в грязи. Острых ощущений добавляют стихийные свалки. Пешеходам приходится либо маневрировать среди гор мусора, либо вовсе выходить на проезжую часть.
К слову, эта тропинка – единственный пеший путь к благам цивилизации для жителей улицы Самаркандской. В администрации признают, что проблема известна, вот только средств для ее решения нет.
О необходимости ремонта тротуара по улице Самаркандской администрация Октябрьского района в курсе. Ремонт тротуаров будет выполнен в случае выделения дополнительных лимитов финансирования.
Проблему отсутствия тротуара местные жители пытаются решить уже не первый год. Вот только дальше обещаний дело пока так и не сдвинулось. Люди боятся, что рано или поздно такая ситуация может привести к трагедии.