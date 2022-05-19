«Настоящий квест»: жители Уфы страдают из-за отсутствия тротуара

В Уфе жители улицы Самаркандская бьют тревогу из-за отсутствия тротуара. Горожане боятся, что рано или поздно здесь кого-нибудь собьёт машина.

До ближайшей остановки для жителей улицы Самаркандской рукой подать, но ногами не пройти. А все из-за отсутствия комфортного и безопасного тротуара. Утром и вечером дорога для местных превращается в своего рода аттракцион. Зимой здесь нужно огибать сугробы, весной приходится стараться не увязнуть в грязи. Острых ощущений добавляют стихийные свалки. Пешеходам приходится либо маневрировать среди гор мусора, либо вовсе выходить на проезжую часть.

Чтобы дойти до остановки, нужно пройти настоящий квест: тропинки нет, грязь, зимой – снег. Весь снег по городу сваливают сюда. Мы ходим на работу, дети – в школу. Это очень тяжело. Эллина Самигулина, местная жительница

К слову, эта тропинка – единственный пеший путь к благам цивилизации для жителей улицы Самаркандской. В администрации признают, что проблема известна, вот только средств для ее решения нет.

О необходимости ремонта тротуара администрация в курсе. Ремонт тротуара будет выполнен в случае дополнительного финансирования. Азат Хакимов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района г .Уфы

О необходимости ремонта тротуара по улице Самаркандской администрация Октябрьского района в курсе. Ремонт тротуаров будет выполнен в случае выделения дополнительных лимитов финансирования.