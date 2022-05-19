В Уфе прошел турнир по мини-футболу, посвященный годовщине «блокадного матча»

На стадионе «Динамо» в Уфе прошел турнир по мини-футболу, посвященный годовщине проведения в Ленинграде «блокадного матча». 80 лет назад, в 1942 году, в осажденном Ленинграде на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч, вошедший в мировую историю.

В память об этом и участниках легендарного матча, а также в память о героях Великой Отечественной войны организован турнир по мини-футболу. Турнир был организован Федеральной службой судебных приставов. С 14 по 31 мая такие же турниры пройдут по всей стране.

Данный турнир организован в рамках Общероссийской акции «80 турниров», посвященной 80-летию матча в блокадном Ленинграде. Евгений Слободчиков, начальник отдела УФССП РБ

Всего в соревнованиях приняли участие 12 сборных команд правоохранительных органов и иных ведомств республики. Турнир прошел под эгидой спортивного общества «Динамо». Его результаты идут в зачет республиканской Спартакиады. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда.