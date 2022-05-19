В центре Уфы произошла коммунальная авария

Сегодня, 19 мая, в центре Уфы произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Фото №1 - В центре Уфы произошла коммунальная авария

Инцидент произошёл при гидравлических испытаниях под проезжей частью улицы Мажита Гафури. На участке прорвало водопровод. На место происшествия выехал глава Ленинского района Олег Котов.

С 19 по 21 мая в районе дома №77 будет перекрыта половина проезжей части. Жителей Уфы просят с понимаем отнестись к произошедшему – Управление инженерными сетями приносит извинения за неудобства и обещает принять все меры для сокращения времени восстановительных работ.

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