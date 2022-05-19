В центре Уфы произошла коммунальная авария

Сегодня, 19 мая, в центре Уфы произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Инцидент произошёл при гидравлических испытаниях под проезжей частью улицы Мажита Гафури. На участке прорвало водопровод. На место происшествия выехал глава Ленинского района Олег Котов.

С 19 по 21 мая в районе дома №77 будет перекрыта половина проезжей части. Жителей Уфы просят с понимаем отнестись к произошедшему – Управление инженерными сетями приносит извинения за неудобства и обещает принять все меры для сокращения времени восстановительных работ.