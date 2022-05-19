В Уфе истекающий кровью мужчина смог попросить о помощи через соцсети

В Уфе перед судом предстал 41-летний местный житель. Его обвинили в покушении на убийство.

В апреле 2021 года мужчина и его знакомый проводили вечер за распитием спиртных напитков. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Гость нанёс хозяину квартиры несколько ударов ножом. После этого он забрал телефон пострадавшего, закрыл дверь и скрылся.

Очнувшись и не найдя телефон, истекающий кровью мужчина смог включить компьютер, написать знакомой, которая и вызвала скорую помощь.