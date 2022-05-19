Марафон «Новые горизонты» собрал более 70 млн просмотров

В Нефтекамске 17 мая в 11:00 выступят Ю.М Юсупов и А.Т. Бердин, в Сибае 19 мая в 14:00 — Т.Т. Ильясов и Ю.М. Юсупов, в Салавате 20 мая в 10:00 — М.А. Филимонов и Т.С. Шакиров, в Стерлитамаке 23 мая в 12:00 — Т.С. Шакиров и Е.Н. Булычев, в Кумертау 25 мая в 14:00 — Р.А. Мурзагалеев и М.А. Филимонов, в Октябрьском 24 мая в15:00 — Р.Н. Рахимов и Т.Т. Ильясов. Лекции спикеров пройдут и в Уфе.