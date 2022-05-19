В Уфе на выходных ограничат движение трамваев и транспорта

В ближайшие выходные в Уфе будет ограничено движение транспорта. Временное ограничение движения вводится из-за проведения полумарафона Забег.РФ.
С 12:00 21 мая до 20:00 22 мая будет ограничено движение транспорта по улице Заки Валиди (на участке от пересечения Мажита Гафури до Генерала-губернатора Перовского).
С 09:00 до 17:00 22 мая закроют участки Гафури, Пушкина, Ленина, Достоевского, Мустая Карима, Коммунистической, Карла Маркса, Крупской, Кирова и Советской.
С 8:00 20 мая до 00:00 21 мая будет закрыт доступ к парковке напротив Конгресс-холла «Торатау». В мэрии Уфы отметили, что 21–22 мая также остановится движение трамваев №5 и №16.