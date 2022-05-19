Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

Мы живем в непростых условиях, где руководители субъектов должны проявлять активность и предприимчивость. Радий Фаритович, наверное, в этом смысле является образцовым руководителем, который не сидит на месте. Казахстан, Узбекистан, Белоруссия – это те точки, на которые можно опереться и развивать, с одной стороны, евразийскую ситуацию как общероссийский тренд, с другой – продвигать интересы Башкирии.

Артур Сулейманов, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент УГНТУ