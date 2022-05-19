Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

Новые заказы и рабочие места. По итогам рабочей поездки делегация Башкортостана подписала 19 соглашений о сотрудничестве с Узбекистаном на общую сумму порядка 200 миллионов долларов. В условиях, когда Запад грубейшим образом подрывает основы международной системы, Башкортостан укрепляет сотрудничество с другими государствами, в частности, в Азии.
В нынешних геополитических условиях важнейшей задачей является укрепление экономических связей с Востоком, считают политологи. И в этом плане визит официальной делегации Башкортостана в Узбекистан можно расценить как строительство моста в будущее. На фоне сегодняшних острых отношений с Западом, торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи со странами Востока приобретают важное значение, уверен доцент Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук Ильдар Габитов.