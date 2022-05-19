Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

Новые заказы и рабочие места. По итогам рабочей поездки делегация Башкортостана подписала 19 соглашений о сотрудничестве с Узбекистаном на общую сумму порядка 200 миллионов долларов. В условиях, когда Запад грубейшим образом подрывает основы международной системы, Башкортостан укрепляет сотрудничество с другими государствами, в частности, в Азии.

Мы живем в непростых условиях, где руководители субъектов должны проявлять активность и предприимчивость. Радий Фаритович, наверное, в этом смысле является образцовым руководителем, который не сидит на месте. Казахстан, Узбекистан, Белоруссия – это те точки, на которые можно опереться и развивать, с одной стороны, евразийскую ситуацию как общероссийский тренд, с другой – продвигать интересы Башкирии.

Артур Сулейманов, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент УГНТУ
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В нынешних геополитических условиях важнейшей задачей является укрепление экономических связей с Востоком, считают политологи. И в этом плане визит официальной делегации Башкортостана в Узбекистан можно расценить как строительство моста в будущее. На фоне сегодняшних острых отношений с Западом, торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи со странами Востока приобретают важное значение, уверен доцент Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук Ильдар Габитов.

Фото №2 - Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

Я думаю, перспектива развития нашего сотрудничества будет плодотворной, поскольку совместное развитие в рамках СССР привело к тому, что наши экономики и другие сферы жизни переплетены. Их разорвать невозможно.

Илдар Габитов, кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса Башгосуниверситета
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