В Башкирии девятиклассники сдали ОГЭ по иностранным языкам

Никаких шпаргалок, спрятанные телефоны обнаружат металлодетектором. Сегодня в республике девятиклассники сдавали ОГЭ по иностранным языкам. Экзамен состоит из двух этапов. В первый день школьники должны были справиться с письменной частью.

На часах еще не было и девяти, но экзаменуемые уже стояли на пороге 22-й школы. Прежде чем сесть за парты, предстоит пройти целый кордон из проверяющих. Сначала термометрия, потом сверка данных по списку и наконец – металлодетектор. На этом этапе даже если мобильный телефон надёжно спрятан, придётся с ним расстаться. Правда, только на время экзамена.

Не страшно, но странно, что это официально, что никуда невозможно сбежать. Диана Евстигнеева, ученица 9 класса школы № 9 г. Уфы

Диана уверена, что с экзаменом по английскому справится. Хотя результат не имеет большого значения, учитывая, что она собирается остаться в школе. Главное, не сдать на два, шутит Диана, а то и в десятый класс не возьмут. Всего же сегодня на ОГЭ в 22-ю школу пришли 160 детей.

Это из разных школ Кировского района, порядка 18 школ. Сегодня экзамен начинается с аудирования, то есть дети прослушивают задания, отвечают на вопросы и далее уже письменная часть идёт. Елена Яковлева, руководитель пункта проведения экзамена № 33

Правила сдачи ОГЭ максимально приближены к ЕГЭ. В этом году впервые, как и у 11-классников была организована еще печать бланков и контрольно-измерительных материалов прямо в аудиториях.

Учителей английского сегодня нет. Учителя-предметники в день проведения своего предмета не задействованы. Хотя по видеонаблюдению организаторы не могут подходить к ребенку, выпускнику помогать или что-то подсказывать. Азалия Сафиуллина, директор школы № 22 г. Уфы

45-я и 22-я школы города Уфы стали площадками для проведения ОГЭ в Кировском районе. Всего же в Башкортостане знания иностранных языков, английского, французского, немецкого и испанского сегодня проверяли 2629 школьников. Экзамен начался в 10:00 и продлился ровно два часа.