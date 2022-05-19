В Башкирии девятиклассники сдали ОГЭ по иностранным языкам

Никаких шпаргалок, спрятанные телефоны обнаружат металлодетектором. Сегодня в республике девятиклассники сдавали ОГЭ по иностранным языкам. Экзамен состоит из двух этапов. В первый день школьники должны были справиться с письменной частью.
На часах еще не было и девяти, но экзаменуемые уже стояли на пороге 22-й школы. Прежде чем сесть за парты, предстоит пройти целый кордон из проверяющих. Сначала термометрия, потом сверка данных по списку и наконец – металлодетектор. На этом этапе даже если мобильный телефон надёжно спрятан, придётся с ним расстаться. Правда, только на время экзамена.
Диана уверена, что с экзаменом по английскому справится. Хотя результат не имеет большого значения, учитывая, что она собирается остаться в школе. Главное, не сдать на два, шутит Диана, а то и в десятый класс не возьмут. Всего же сегодня на ОГЭ в 22-ю школу пришли 160 детей.
Правила сдачи ОГЭ максимально приближены к ЕГЭ. В этом году впервые, как и у 11-классников была организована еще печать бланков и контрольно-измерительных материалов прямо в аудиториях.
45-я и 22-я школы города Уфы стали площадками для проведения ОГЭ в Кировском районе. Всего же в Башкортостане знания иностранных языков, английского, французского, немецкого и испанского сегодня проверяли 2629 школьников. Экзамен начался в 10:00 и продлился ровно два часа.
Экзамен по английскому проводиться в два этапа. Поэтому одним днём всё не ограничится. Завтра девятиклассникам предстоит сдавать уже устную часть ОГЭ.