В Башкирии мужчина стал фигурантом дела за ложное заявление в полицию

32-летний житель Железнодорожный Белорецкого района стал фигурантом дела за ложное заявление об угоне. В отдел полиции мужчина обратился, когда пропал автомобиль ВАЗ-21099, который он покупал вскладчину с другом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на обочине возле села Буганак. Мужчина признался, что дал ложные показания и угона не было.

Как пояснил 32-летний заявитель, ночью ему не спалось, и он решил съездить в город в круглосуточный магазин за алкоголем. Во время поездки молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись гнева своего товарища, он придумал историю об угоне. В отношении жителя поселка возбуждено уголовное дело.