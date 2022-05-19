В Башкирии от рук мошенников пострадал 95-летний пенсионер

В отдел полиции Уфы поступило заявление от 95-летнего пожилого мужчины. Заявитель сообщил о мошенниках, которые обманули его на крупную сумму денег.

Потерпевший рассказал, что днем на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился юристом. Он пояснил, что внучка потерпевшего попала в серьезное ДТП и срочно нужны деньги на ее лечение. Затем трубку взяла якобы внучка потерпевшего и подтвердила, вышесказанную информацию.