Выдающийся хирург из Башкирии Виль Тимербулатов празднует 70-летие

Радий Хабиров поздравил с 70-летием хирурга, профессора, президента Ассоциации хирургов Башкортостана и академика Виля Тимербулатова. Глава Башкортостана сказал, что юбиляр – специалист от бога. «Когда практикуешь почти полвека и постоянно совершенствуешься, к опыту подключается интуиция. А это уже настоящий талант. За плечами этого человека – тысячи уникальных операций и спасённых жизней», – написал Радий Хабиров и пожелал здоровья и благополучия. И сегодня же торжественное собрание в честь именитого врача состоялось в уфимском Конгресс-холле.

Это праздник в его честь, но юбиляр Виль Тимербулатов как будто смущается. Выдающийся хирург-проктолог, бывший ректор БГМУ, которым он руководил в течение 17 лет, скромен, и все его разговоры – о том, как становилась медицина Башкортостана. Особая роль в этом – у медиков-фронтовиков Великой Отечественной войны, считает профессор. На фронте и в тылу было сделано много, чтобы организовать помощь воинам, не допустить возникновения эпидемии, сберечь подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий. Обеспечить население медицинской помощью. В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненых.

Виль Тимербулатов – основоположник нескольких направлений в хирургии и проктологии. Он разработал новые методы диагностики, комплексной терапии и реабилитации больных острым парапроктитом, диагностическую и лечебно-тактическую программы по острой кишечной непроходимости, сформулировал концепцию патогенеза дивертикулеза ободочной кишки. Под его руководством создана программа по развитию эндоскопической хирургии в Башкортостане. Создал научную школу в области колопроктологии. Научные разработки оценили по всему миру.

Академик Тимербулатов это величина российской хирургии. Это тот человек, который своим трудом, своей хирургической школой создал определенное направление в развитии хирургической мысли, хирургической науки. Это целая плеяда учеников, которые работают не только в Республике Башкортостан. Это человек с открытым сердцем, который всегда с душой относится к своим пациентам. Мы убеждены, что об этом скажет каждый. Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан

Все наши достижения основаны на тех традициях, направлениях, которые были тогда открыты и тогда развивались командой Виля Мамиловича, и я считаю себя его учеником, он мне передал университет 11 лет назад, и мы остались в его команде. В колопроктологии, специальности, которой он отдал жизнь, им придумана была, взята на вооружение и получила мировое признание классификация дивертикулярной болезни. Валентин Павлов, ректор БГМУ

Виль Тимербулатов – глава династии врачей, которые пользуются уважением как среди пациентов, так и среди коллег. Его сыновья Махмуд и Шамиль говорят, что решение стать медиком пришло само собой. С раннего детства они вникали в сложные вопросы хирургии.

Юбиляр в свой 70-й день рождения признается, что чувствует себя счастливым человеком. И несмотря на то, что было множество возможностей выбирать, где и с кем работать, он всегда оставался верным Башкортостану.

Это родная моя земля, я не думаю, что для меня другая страна или другой регион России стал бы таким же родным. И я же все-таки башкир, поэтому должен быть здесь. Если все оценивать в целом, я, наверное, один из счастливых людей, особенно среди хирургов, который, во-первых, дожил до 70 лет, во-вторых, мне удалось сохранить свои профессиональные возможности. Виль Тимербулатов, хирург, президент Ассоциации хирургов Республики Башкортостан, член-корреспондент РАМН