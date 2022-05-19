В Башкирии прошли открытый турнир и первенство по эстетической гимнастике

Спортивный праздник проходил в течение всего дня. За это время зрители увидели яркие выступления гимнасток шести возрастных категорий. Каждый выход новой команды сопровождался поддержкой зрителей. Каждая команда запомнилась зрителям своим сказочным образом. Выступления участниц оценивали бригады профессиональных судей, имеющих квалификационные категории. После подведения итогов определились победительницы турнира. Кубками были награждены команды из Старобалтачево, Бураево, Уфы и Ижевска.