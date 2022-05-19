В Башкирии прошли открытый турнир и первенство по эстетической гимнастике

Балтачевский район впервые принял у себя открытый турнир и первенство по эстетической гимнастике. Соревнования были посвящены 77-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Более 300 молодых гимнасток из 36 коллективов городов и сел: Уфа, Ижевск, Мелеуз, Бураево, Старобалтачево состязались в турнире.
Спортивный праздник проходил в течение всего дня. За это время зрители увидели яркие выступления гимнасток шести возрастных категорий. Каждый выход новой команды сопровождался поддержкой зрителей. Каждая команда запомнилась зрителям своим сказочным образом. Выступления участниц оценивали бригады профессиональных судей, имеющих квалификационные категории. После подведения итогов определились победительницы турнира. Кубками были награждены команды из Старобалтачево, Бураево, Уфы и Ижевска.