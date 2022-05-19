Башкирские спортсмены триумфально выступили на соревнованиях по роллер-спорту в Челябинске

Триумф башкирских роллер-спортсменов. В Челябинске завершились всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах спидскейтинга. Это вид спорта, в котором нужно как можно быстрее преодолеть дистанцию, используя роликовые коньки.

Всего участие в соревнованиях приняли 104 спортсмена из 8 субъектов России. Команду нашего региона представляли 42 человека. Участники соревновались в спринтах на 100, 300 и 1000 метров, а также в гонке на очки.

Сейчас делаю упор только на ролики, раньше занималась теннисом, сейчас нашла ролики и делаю упор только на них. Виктория Сафарова, победитель всероссийских соревнований по роллер-спорту

На уровне России наша команда очень сильная. У нас будет Коломна в конце мая, там думаю получить разряд КМС и занять первое место. Наши думают, тоже займут много первых мест. Демид Ручко, победитель всероссийских соревнований по роллер-спорту

Самые юные спортсмены от 4 до 7 лет преодолели полосу препятствий под названием Kids-Cross. По итогам соревнований команда Республики Башкортостан завоевала в общей сложности 68 медалей, 18 из которых – высшей пробы. Следующий важный старт у роллер-спортсменов пройдёт в Коломне с 4 по 6 июня. Там состоятся первенство и чемпионат России.