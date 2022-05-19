В Уфу приехали юные спортсмены из Донецка

Здесь ребята примут участие в 33-м открытом первенстве и чемпионате Башкортостана по каратэ. Это состязания, в которых принимают участие ребята от младшего до старшего возрастов.

Команда из Донецка стабильно приезжает на турнир, за исключением последних лет, когда из-за пандемии были введены ограничения. Здесь ребята смогут не только принять участие в соревнованиях, для них организуют экскурсию по городу. Напомним, соревнования по каратэ пройдут в предстоящие выходные в спортшколе №32 по адресу: Уфа, Бикбая, 13.