Молодая жительница Уфы перевела мошеннику крупную сумму денег

В отделение полиции Уфы обратилась 21-летняя администратор салона красоты и рассказала, что перевела незнакомому человеку 24 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Девушке поступил звонок от мужчины, который представился супругом владелицы салона красоты. Он убедил ее перевести ему под предлогом оплаты налоговых сборов. Доверчивая уфимка перевела денежные средства на указанный счет.