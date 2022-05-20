В Башкирии простились с 25-летним Артуром Саитовым, погибшим во время спецоперации на Украине

Вчера, 19 мая, в Шаранском районе Башкирии простились с 25-летним старшим прапорщиком Артуром Саитовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава района Фидан Ишемгулов.
Как сообщил чиновник, проводить военного в последний путь собрались его родные и знакомые, земляки, юнармейцы, участники боевых действий и представители администрации. Траурную церемонию сопровождал оркестр, почетный караул, а также прозвучали оружейные залпы.
Напомним, Артур Саитов родился в деревне Новотумбагушево. После окончания школы он поступил в Рязанское высшее десантное командное училище. В 2017 году проходил службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде на должности старшего техника. Принимал участие в спецоперации с 11 марта.
Фото: Фидан Ишемгулов.