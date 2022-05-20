В Башкирии без признаков жизни нашли мужчину и школьника

Ранним утром, 18 мая, в Башкирии стало известно о двух случаях добровольного ухода из жизни. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник.

Трагедия произошла в Кумертау. Учащегося среднего звена без признаков жизни нашли дома родные. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, которые констатировали смерть подростка.

Похожий случай произошел в Туймазинском районе, где был найден мертвым 31-летний мужчина со следами на шее.