Появились подробности гибели пропавшего 60-летнего жителя Башкирии

В минувший понедельник, 16 мая, в одном из сел Башкирии пропал без вести 60-летний мужчина. Спустя сутки волонтеры сообщили о том, что он был найден мертвым. Что произошло с сельчанином - поисковики не уточнили.

Как сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено недалеко от его деревни на дереве в лесу. Признаки указывали на то, что сельчанин ушел из жизни добровольно.