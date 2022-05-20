В Башкирии мужчина расплачивался чужой картой, найденной в автомобиле такси

В отделение полиции Октябрьского обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего с которой были похищены деньги, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчина расплачивался чужой картой, найденной в автомобиле такси

В скором времени полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний местный житель.

Установлено, что в мае мужчина вызвал службу такси и поехал на работу. На заднем сиденье автомобиля он нашел банковскую карту. В связи с финансовыми трудностями он решил воспользоваться ею. О найденной карте подозреваемый водителю не сказал. Злоумышленник расплачивался найденной банковской картой с функцией бесконтактной оплаты в различных магазинах, находящихся в городе Октябрьском. Местонахождение карты ему неизвестно, в связи с ее утерей.

пресс-служба МВД по РБ

О списании денежных средств с банковской карты женщина узнала от своей дочери. Действиями злоумышленника потерпевшей причинен ущерб на сумму более 3 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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