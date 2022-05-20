В Башкирии мужчина расплачивался чужой картой, найденной в автомобиле такси

Установлено, что в мае мужчина вызвал службу такси и поехал на работу. На заднем сиденье автомобиля он нашел банковскую карту. В связи с финансовыми трудностями он решил воспользоваться ею. О найденной карте подозреваемый водителю не сказал. Злоумышленник расплачивался найденной банковской картой с функцией бесконтактной оплаты в различных магазинах, находящихся в городе Октябрьском. Местонахождение карты ему неизвестно, в связи с ее утерей.

пресс-служба МВД по РБ