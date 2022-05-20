В Башкирии мужчина расплачивался чужой картой, найденной в автомобиле такси

В отделение полиции Октябрьского обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего с которой были похищены деньги, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 45-летний местный житель.
О списании денежных средств с банковской карты женщина узнала от своей дочери. Действиями злоумышленника потерпевшей причинен ущерб на сумму более 3 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.