В Башкирии мужчина предлагал пятикласснице интим за деньги

В Стерлитамаке 34-летний мужчина пытался совратить ученицу пятого класса, предлагая ей за это деньги. Горожанин пристал к девочке, когда пошел за водкой. Он настаивает, что спутал ее со взрослой женщиной.
Как рассказали в региональном Следкоме, в момент произошедшего обвиняемый был пьян. Мужчина зашел в продуктовый магазин и совершил развратные действия в отношении пятиклассницы прямо там, сообщает телеканал «Россия-24.Башкортостан».
Момент преступления попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как 12-летняя девочка вместе с подругой стояла около автомата с конфетами и игрушками. В какой-то момент к ней подошел мужчина и совершил грубые действия. После случившегося пятиклассница отбежала в сторону и больше не позволила приблизиться.
«Я думал, что ей лет 30 или 25. Говорю, давай за 5 тысяч поехали со мной. Поворачивается, а там девчонка лет 11 или 13, где-то так. Я сразу ушёл, когда увидел её лицо. Простите меня, ради Бога!», – прокомментировал напавший.
В МВД Башкирии отметили, что мужчину арестовали у него дома. На след позволил выйти тот факт, что он приехал на такси, что также было зафиксировано на камеры. В настоящий момент его арестовали, мужчина будет дожидаться суда в камере СИЗО.