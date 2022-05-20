В Башкирии мужчина и женщина пострадали при падении с высоты

В среду, 18 мая, в Нефтекамске и Уфе пострадали при падении с высоты мужчина и женщина. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник в медицинской сфере.

Первый инцидент произошел в в Уфе на улице Рабкоров. Под окнами жилого дома был обнаружен 50-летний мужчина с травмами, характерными при падении с высоты. Жителя третьего этажа доставили в больницу с различными травмами.

Второй инцидент произошел в Нефтекамске по улице Мажита Гафури. С крыши недостроенного частого дома упала 56-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с различными травами.