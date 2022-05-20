В Башкирии сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое

28-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что в его квартиру зашел неизвестный мужчина с деревянным предметом в руках и похитил золотые серьги и 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В соцсетях заявитель познакомился с девушкой легкого поведения и пригласил ее к себе домой. Она потребовала предварительную оплату своих услуг, но мужчина опасаясь обмана, не стал перечислять, а попросил ее прийти за деньгами самой.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый горожанин, который признался в содеянном. На него завели уголовное дело.
Оперативниками также задержана и девушка. Ранее данная нефтекамка привлекалась к ответственности за совершение мошенничества. В целях принятия процессуального решения в отношении задержанной проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.