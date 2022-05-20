В Башкирии сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое

Она действительно явилась и, под предлогом необходимости срочных покупок, побежала в магазин. Но вслед за ней появился мужчина, который, пояснил, что это была его подруга. Зайдя в квартиру, начал угрожать, якобы мужчина домогался ее, и стал требовать деньги.

пресс-служба МВД по РБ