Прокуратура Уфы потребовала вернуть незаконно отчужденный земельный участок

Прокуратура Калининского района Уфы потребовала в судебном порядке вернуть незаконно отчужденный земельный участок. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото №1 - Прокуратура Уфы потребовала вернуть незаконно отчужденный земельный участок

В 2018 году одной из компаний без проведения торгов был передан земельный участок, площадь которого составляла 38 соток, в связи с наличием на нем насосной станции. Площадь территории превышала размеры строения в 35 раз, что гораздо больше необходимой для обслуживания оборудования.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным, обязав предприятие вернуть земельный участок в государственную собственность.

пресс-служба прокуратуры Калининского района

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

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