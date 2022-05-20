Прокуратура Уфы потребовала вернуть незаконно отчужденный земельный участок

Прокуратура Калининского района Уфы потребовала в судебном порядке вернуть незаконно отчужденный земельный участок. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В 2018 году одной из компаний без проведения торгов был передан земельный участок, площадь которого составляла 38 соток, в связи с наличием на нем насосной станции. Площадь территории превышала размеры строения в 35 раз, что гораздо больше необходимой для обслуживания оборудования.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.