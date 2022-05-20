Эксперты прокомментировали поездку Радия Хабирова в Узбекистан и другие страны

После распада Советского Союза создали много разных организаций и соглашений, но работа по ним практически нулевая, так как руководство стран опасалось потери суверенитета. Кость есть, а мяса нет. С разворачиванием санкционной войны особо прозорливые руководители регионов решили попытаться сами выходить на соседей и искать точки соприкосновения. Команда Хабирова одна из первых уловила дыхание новых времен и активно устанавливает отношения со странами бывшего СССР. В этом плане у нас есть большие конкурентные преимущества — республика своим могуществом не уступала Кыргызстану, Таджикистану и, может, даже Белоруссии, мы можем наравне работать с государствами. Результаты этой работы мы увидим уже лет через пять, — говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Илдар Габитов.

Илдар Габитов, кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ