Эксперты прокомментировали поездку Радия Хабирова в Узбекистан и другие страны

Делегация из Башкирии во главе с Радием Хабировым завершила большую поездку. Представители республики посетили Узбекистан. В общей сложности было подписано 19 соглашений о сотрудничестве между республикой и страной. Сумма договоров превышает 200 млн долларов.
Эксперты прокомментировали важную поездку главы региона, поговорив с корреспондентами Электрогазеты.рф.
Тренд на государства ближнего зарубежья объясняется схожестью экономических моделей, близкими историко-культурными связями, а также открывшимися возможностями для замещения бизнеса из «недружественных стран» евразийскими партнёрами. Развитие деловой и бизнес-активности с участием регионов и стран СНГ — это не только ответ пандемии и экономическим санкциям Запада, но и новый формат конкуренции и борьбы за инвестиции, товарные ниши, рынки сбыта.Артур Сулейманов, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
По мнению эксперта, анализ результатов последней деловой поездки Радия Хабирова в Узбекистан внушает оптимизм.
Во-первых, такие встречи по вопросам двустороннего сотрудничества приобрели регулярный характер и чувствуется обоюдная заинтересованность в результате. Во-вторых, обсуждения переходят на профильный и практический уровень для выработки конкретных взаимовыгодных предложений. В-третьих, это свидетельствует о высоком профессионализме участников переговоров, способных за кратчайшие сроки «нащупать» точки роста и превратить их в конкретный экономический проект.Артур Сулейманов, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
Усиление санкционного режима требует постоянного поиска новых рынков для продажи своей продукции, ведь прежде существенная доля республиканского экспорта приходилась на западноевропейский рынок. Спектр охватываемых стран – тот пул, с кем Россия в последнее время укрепляет связи — Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан. В отношении большинства этих стран сложно говорить о возможностях импорта у них высокотехнологичной продукции, сотрудничество скорее ориентировано на реализацию наших товаров (нефтегазовый сектор, продукты питания и легкой промышленности). Центральноазиатские республики и в советский период имели устойчивые экономические связи с Башкирией, поэтому работа в этом направлении менее ресурсоемкая. Это понятные рынки с их сильными и слабыми сторонами, с которыми есть достаточный опыт работы.Арсен Шаяхметов, политолог
Россия была вынуждена сделать разворот в своей внешней политике на Восток. Руководство Республики Башкортостан тоже следует этим курсом. И он тем более приемлем для республики, что в бытность СССР все его регионы были частями единой экономической системы, которая распалась вместе с распадом СССР. Самое время сейчас восстановить разрушенные экономические и культурные связи, но уже на новом уровне. Намечено широкое сотрудничество также в области образования и культуры. Всё это будет способствовать повышению благосостояния наших народов и росту имиджа Республики Башкортостан.Николай Шонин, кандидат политических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права БашГУ
После распада Советского Союза создали много разных организаций и соглашений, но работа по ним практически нулевая, так как руководство стран опасалось потери суверенитета. Кость есть, а мяса нет. С разворачиванием санкционной войны особо прозорливые руководители регионов решили попытаться сами выходить на соседей и искать точки соприкосновения. Команда Хабирова одна из первых уловила дыхание новых времен и активно устанавливает отношения со странами бывшего СССР. В этом плане у нас есть большие конкурентные преимущества — республика своим могуществом не уступала Кыргызстану, Таджикистану и, может, даже Белоруссии, мы можем наравне работать с государствами. Результаты этой работы мы увидим уже лет через пять, — говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Илдар Габитов.Илдар Габитов, кандидат экономических наук, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ