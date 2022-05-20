На крыше банка в Уфе у сапсанов вылупился первый в этом году птенец

Родился в прямом эфире. В Уфе в гнезде сапсанов на крыше банка «Уралсиб» вылупился первый в этом году птенец. Всего в кладке четыре яйца, появление следующих малышей орнитологи ожидают буквально на днях.
Этот небоскрёб семейство сапсанов облюбовало уже давно. В этом году в своё гнездо на 25 этаже пернатые вернулись 22 марта. К слову, следить за высиживанием яиц может любой желающий.
Банк установил камеру и организовал трансляцию, которая показывает последние 12 часов записи. В чате канала можно пообщаться с орнитологами.