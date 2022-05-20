В Башкирии засеяли 70% от запланированных площадей

Согласно данным на 19 мая, в Башкирии аграрии засеяли 1 млн 536 тысяч гектаров яровых культур, что составляет 70% всех площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ.
Большую долю в структуре посевных площадей занимают зернобобовые и яровые зерновые культуры – свыше 1 млн гектаров (71% плана), сахарной свеклы посеяно 37,7 тысяч гектаров (87% плана), масличных - 336 тысяч гектаров (79% плана).
На сегодняшний деньпосевная продолжается во всех районах республики, при этом илишевские, кармаскалинские, стерлитамакские аграрии уже завершают кампанию – посеяв проведен более чем на 90% площадей, запланированных под яровые культуры.
Стерлитамакский район занял лидирующую позицию - здесь яровой сев произвели почти на 89 тысячах гектаров. В Мелеузовском районе засеяли 73 тысячи гектаров, в Илишевском - 70,8 тысяч гектаров.
Фото: Пресс-служба Минсельхоза.