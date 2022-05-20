Молодые предприниматели Башкирии смогут принять участие в ПМЭФ

Молодые предприниматели Башкортостана смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Федеральное агентство по делам молодежи открыло регистрацию. К участию приглашаются молодые бизнесмены в возрасте от 18 до 35 лет.
Форум включает в себя несколько направлений: инновации и стартапы, развитие международного и межрегионального сотрудничества, патриотическое воспитание молодежи, а также формирование российской идентичности. Площадка будет работать 18 июня в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Подробности на сайте Госкомитета Башкортостана по молодежной политике.