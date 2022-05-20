В Башкирии приостановили штрафы за торговлю в неустановленных местах

В Башкирии вступили в силу изменения в закон о торговле на территории общего пользования. Ранее за торговлю в неустановленных для этого местах можно было получить штраф.
Теперь штрафовать не будут граждан, некоммерческие организации, предпринимателей, юридических лиц и их работников.
До приостановки действия закона штрафы составляли: для граждан – от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение размер штрафов составляет: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.