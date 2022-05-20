В Башкирии увеличивается число суточных заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 74 пациентов, за всё время пандемии – 287 586. Суточное количество заболевших постепенно растет. С выздоровлением выписали 59 пациентов (281 231), а скончались – 2 (5655). Госпитализация потребовалась 62 заболевшим.
В России за сутки коронавирус выявили у 5089 человек (18 283 706), выздоровели – 6173 (17 676 801), скончались – 96 (378 168). Госпитализировали 2081 пациента.