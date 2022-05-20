В Уфе планируют достроить скандальный «дом смерти»

18 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки квартала между улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Именно там находится скандальная недостройка, которая получила название «дом смерти».

Фото №1 - В Уфе планируют достроить скандальный «дом смерти»

Здание получило дурную известность после нескольких несчастных случаев, произошедших на территории дома. В здании травмировались подростки, постоянно устраивали посиделки маргинальные личности. Также в доме произошло несколько смертельных случаев.

Объект незавершённого строительства — 10-этажный многоквартирный жилой дом — проектом предлагается завершить, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства. Во встроено-пристроенных помещениях объекта проектом предлагается размещение спортивных и гимнастических залов.

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Основной целью разработки проекта планировки стали планы по реконструкции здания детского сада №170, чтобы увеличить его вместимость с 270 до 340 мест. Это будет сделано за счет строительство нового здания учреждения высотой в три этажа. Кроме того, в восточной части квартала предусмотрена организация двухуровневого паркинга на 120 машиномест. Проект также предлагает благоустроить территории существующих жилых домов, в которых сейчас проживает почти 3 тыс. человек.

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