В Уфе планируют достроить скандальный «дом смерти»

Основной целью разработки проекта планировки стали планы по реконструкции здания детского сада №170, чтобы увеличить его вместимость с 270 до 340 мест. Это будет сделано за счет строительство нового здания учреждения высотой в три этажа. Кроме того, в восточной части квартала предусмотрена организация двухуровневого паркинга на 120 машиномест. Проект также предлагает благоустроить территории существующих жилых домов, в которых сейчас проживает почти 3 тыс. человек.