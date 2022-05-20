В Уфе планируют достроить скандальный «дом смерти»

18 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки квартала между улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. Именно там находится скандальная недостройка, которая получила название «дом смерти».
Здание получило дурную известность после нескольких несчастных случаев, произошедших на территории дома. В здании травмировались подростки, постоянно устраивали посиделки маргинальные личности. Также в доме произошло несколько смертельных случаев.
Основной целью разработки проекта планировки стали планы по реконструкции здания детского сада №170, чтобы увеличить его вместимость с 270 до 340 мест. Это будет сделано за счет строительство нового здания учреждения высотой в три этажа. Кроме того, в восточной части квартала предусмотрена организация двухуровневого паркинга на 120 машиномест. Проект также предлагает благоустроить территории существующих жилых домов, в которых сейчас проживает почти 3 тыс. человек.