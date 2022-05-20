В Башкирии мужчина едва не погиб из-за возгорания электроплиты

Возгорание зафиксировано в доме по улице Блюхера. Мужчина решил приготовить себе ужин, но в процессе устал и прилёг отдохнуть. Вскоре в комнате произошло сильное задымление. Его заметили соседи, которые и обратились в экстренные службы.