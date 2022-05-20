В Башкирии помиловали женщину, которая сбила человека

Управляя автомобилем, женщина выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора и в нарушение правил не уступила дорогу пешеходу. На сегодня из полутора лет ограничения свободы осужденная отбыла уже год и четыре месяца. Все вопросы с потерпевшей стороной урегулированы, возражений против помилования нет.

Константин Толкачев, спикер Госсобрания-Курултая