В Башкирии помиловали женщину, которая сбила человека

В Башкирии комиссия по помилованию при главе республики рассмотрела ходатайство жительницы Сибая. Женщина отбывает наказание за причинение вреда в аварии.
Как сообщает пресс-служба Парламента Башкирии, водительница сбила женщину, чем причинила ей тяжкий вред здоровью. Горожанку приговорили к полутора годам ограничения свободы. Отбыв большую часть срока, женщина подала заявление о помиловании.
Женщина принесла извинения пострадавшей и даже навещала ее в больнице, принося с собой продукты. Моральный вред потерпевшей был возмещен еще до суда. По итогам обсуждения члены комиссии приняли единогласное решение поддержать ходатайство. Соответствующие документы будут направлены Главе Башкирии и Президенту России, который примет окончательное решение по поводу помилования.