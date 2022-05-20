В Уфе стартовал 25-й чемпионат Урала по программированию

Компьютер как спортивный снаряд. В Уфе стартовал 25-ый чемпионат Урала по программированию. К слову, оно было официально признано видом спорта.

В столицу Башкортостана приехали команды из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска и Белоруссии. В этом году соревнования приурочены к 90-летию университета. Сегодня – первый день чемпионата. Прошёл пробный тур, 21 мая лучшие студенты вузов будут бороться в интеллектуальной битве за главный кубок.