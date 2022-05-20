Жительница Башкирии из-за мести пыталась заживо сжечь пятерых мужчин

Накануне, 19 мая, в Кушнаренковском районе произошёл крупный пожар. Возгорание зафиксировано на улице Раздольной.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые потушили возгорание в доме и начали осматривать территорию. В бессознательном состоянии были найдены 63-летний хозяин дома и его 50-летний знакомый. Спасти их не удалось. Ещё трое мужчин обратились к врачам. Один из них рассказал, что произошло.

Оказалось, что пятеро мужчин проводили вечер за распитием спиртных напитков. Компанию им составляла 68-летняя сожительница хозяина дома. Вскоре мужчины решили, что в их компании женщина лишняя, поэтому выставили её за дверь. Вернулась домой сельчанка только через некоторое время вся в слезах. Она начала ругаться, спорить с обидчиками, но те уже ложились спать.

Вскоре один из гостей проснулся от шума и запаха гари – он обнаружил, что дом горит. Ему удалось разбудить лишь трёх друзей и выбраться с ними из горящего помещения.

Полицейские отыскали обиженную женщину, которая созналась в содеянном. Оказалось, мужчины постоянно проводили время в их доме, они много пили, а сельчанке приходилось ухаживать за сожителем и его гостями. Злополучный вечер стал последней каплей в терпении женщины.

После того, как возлюбленный и его друзья выгнали её из дома, она пыталась успокоиться сначала на веранде, потом на прогулке, но злость оказалась сильнее. Когда она пришла выразить своё недовольство, мужчины были уже сильно пьяны и не обращали на неё никакого внимания. Тогда женщина вышла во двор, подожгла покрывало дивана и ушла к сестре.

Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.